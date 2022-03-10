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油價大幅回落 美股大漲德法股市強彈逾7%

2022/3/10 05:35（3/10 06:47 更新）
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美國股市3大指數9日在金融股及科技股領漲下大幅收漲，道瓊工業指數大漲2%，那斯達克指數漲幅達3.6%。圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
美國股市3大指數9日在金融股及科技股領漲下大幅收漲，道瓊工業指數大漲2%，那斯達克指數漲幅達3.6%。圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約9日綜合外電報導）國際油價在歷經連日狂飆後，於今天大幅回落，同時投資人也正評估烏克蘭危機進展，美國股市3大指數在金融股及科技股領漲下大幅收漲。

道瓊工業指數大漲653.61點或2.00%，以33286.25點作收。

標準普爾指數勁揚107.18點或2.57%，收在4277.88點。

科技股那斯達克指數大漲460.00點或3.60%，收13255.55點。

費城半導體指數勁揚125.31點或3.97%，收3282.18點。（譯者：陳正健）1110310

國際油價回落 德法股市強彈逾7%

（中央社倫敦9日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭之際，全球多國對俄國祭出制裁，致使國際油價連日狂飆，全球股市齊挫，但油價今天從高點回落，歐洲主要股市大幅收高，其中德國及法國股市大漲逾7%。

倫敦FTSE 100指數上揚226.61點或3.25%，以7190.72點作收。

法蘭克福DAX 30指數大漲1016.42點或7.92%，收在13847.93點。

巴黎CAC 40指數勁揚424.87點或7.13%，收6387.83點。（譯者：陳正健）1110310

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