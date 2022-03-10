外資：高階被動元件滿載 今年價格不會明顯修正

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件市況備受關注，外資法人預估，今年被動元件價格不會明顯修正，高階品稼動率持續滿載，例如國巨鉭質電容和車用MLCC產品交期拉長至6個月到10個月，不過下半年須留意電腦和資訊用拉貨力道。

被動元件今年市況備受關注，美系外資法人9日報告預估，今年被動元件價格可能不會維持高檔，主要是目前供應鏈庫存水位回穩，但生產仍不夠精實；此外，客戶端拉貨力道不夠強勁。

法人表示，不能忽視被動元件價格可能修正的狀況，尤其是今年下半年個人電腦和資訊應用被動元件需求可能趨緩，不過今年被動元件價格應不會明顯向下修正，主要是通路商的庫存水位並未顯著偏高，此外，被動元件大廠例如國巨持續採取動態調整的產能利用率策略，讓被動元件產業的產品價格環境持穩。

從產品來看，法人指出，儘管去年底一般標準被動元件品需求和價格趨緩，不過高階被動元件產品稼動率持續滿載，例如國巨高階品交期維持3個月至6個月左右，鉭質電容和車用積層陶瓷電容（MLCC）產品交期甚至拉長至6個月到10個月。

展望今年國巨營運動能，法人預估，今年國巨集團鉭質電容產能可增加10%，集團合併綜效持續顯現。

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從應用端來看，法人表示，智慧型手機用被動元件需求趨緩，不過目前電腦和伺服器用被動元件需求持穩，客戶開始補貨，農曆春節後一般標準品的稼動率較之前的50%至60%提升，預期第1季一般標準品稼動率不會提升至70%。

法人指出，第1季被動元件市況需觀察晶片供應狀況、客戶補貨進展，貴金屬包括銅、鋁、鎳、鋅、鈀等材料價格走勢，目前看來相對持穩。（編輯：張均懋）1110310