金管會16日舉辦純網保公聽會 最快8月受理業者申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會推動純網路保險公司，目前已完成徵詢外界意見、諮詢專家學者程序，將在16日召開公聽會，進一步蒐集金融相關公會人士意見，作為法規修正參考，預計8月正式發布法規並受理業者申請。

金管會去年底拍板開放設立純網路保險公司的政策方向，並在今年1月21日完成徵詢外界意見程序、3月初召開諮詢會議，搜羅保險、金融科技、資訊安全等領域的專家學者意見。

金管會保險局副局長林志憲指出，初期徵詢意見過程中，有業者提議純網保是否可產壽險合一，金管會已直言「不太可能」，因保險法規定產壽險分業，不可能發出合一執照；另在諮詢會議上，專家學者建議金管會將身分確認、個資保護、資訊安全納入申設純網保重要審酌項目。

金管會預計3月16日召開公聽會，邀集金融相關公會、外國商會及金融科技創新相關協會提出建議，作為法規修正參考；金管會並將在8月發布法規、正式受理申請，2023年4月公布許可名單後，最快2023年底可看到純網保問世。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林志憲說，業者申設純網保時，應在營業計畫書提出可行營運模式與商品規劃，評估業者的成本效益也是金管會審查重點之一；金管會期待未來誕生的純網保能有穩健經營策略並能兼顧數位轉型發展利基。

根據目前金管會初步規劃，純網路壽險將以販售保障型商品為主，純網路產險則以販售現行沒有的創新型商品為主，且純網保都將不會有業務員。此外，純網保相關法律規範將就現有法規修正，不會另訂專法。（編輯：潘羿菁）1110310