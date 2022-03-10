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1月刷卡額2721億月減7% 金管會分析3原因

2022/3/10 21:13
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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會公布今年1月信用卡簽帳額達新台幣2721億元，年增7.5%，不過月減7.7%。金管會指出，主因去年12月為繳納保費旺季，且有地價稅入帳、百貨公司周年慶效應墊高基期。

金管會今天公布，今年1月信用卡刷卡額達2721億元，較去年12月2949億元減少228億元，減幅7.7%；不過若相較去年1月刷卡額2530億元，則年增7.5%，揮別疫情陰霾，止步連2年衰退。

金管會銀行局副局長林志吉說明，1月信用卡刷卡額較去年底減少228億元，主因有3，第一是持卡人1月繳納保費金額減少，有4家銀行月減158億元；第二是去年12月有百貨公司周年慶末段效應；第三是地價稅在去年12月入帳，墊高年底基期，今年1月刷卡額因此月減7.7%。

截至今年1月底為止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5285萬張，月增22萬張；總有效卡數3397萬張，月增18萬張；循環信用餘額1015億元，月增3億元。另1月轉銷呆帳2.6億元，月增0.5億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率為0.13%，和去年底持平。

金管會也同步公布電支市場業務概況，儲值卡總流通卡數達1億4847萬張，月增104萬張；1月消費金額58.3億元，月減6.8億元。電支帳戶總使用者人數1609萬人，月增28萬人；1月代理收付實質交易款項74.7億元，月減2.8億元。

截至今年1月底為止，共有9家專營電支機構及20家兼營電支機構，兼營電支機構包含銀行及中華郵政等。（編輯：潘羿菁）1110310

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