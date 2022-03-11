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下週汽柴油估漲0.3、0.4元 95無鉛汽油逾7年新高

2022/3/11 10:54（3/11 11:14 更新）
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14日凌晨零時起，汽油每公升估調漲0.3元、柴油0.4元。（中央社檔案照片）
14日凌晨零時起，汽油每公升估調漲0.3元、柴油0.4元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北11日電）美國宣布禁止進口俄羅斯石油，國際原油價格持續飆升。台灣中油啟動油價平穩機制，預估14日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元、柴油0.4元；然而，發油量最大的95無鉛汽油衝破33元，創下2014年10月以來、逾7年新高。

如依預估，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.5元。

俄羅斯入侵烏克蘭已逾2週，各國紛紛祭出制裁，美國與英國宣布禁止進口俄羅斯石油，國際原油價格持續走揚，儘管國內已啟動油價平穩雙機制，吸收泰半漲幅，仍擋不住漲勢。

根據中油浮動油價公式，累算至3月10日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶124.83美元，較上週108.73上漲16.10美元；新台幣兌美元匯率28.348較上週28.067貶值0.281元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲5.7元，柴油調漲7.4元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，以95無鉛汽油為例，每公升超過32.5元時，由中油吸收一半漲幅。

因此，預估14日凌晨零時起，汽柴油每公升零售價可能調漲0.3元、0.4元。（編輯：張均懋）1110311

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