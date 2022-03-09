俄入侵致逾215萬人逃離烏克蘭 美英封殺俄石油

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烏克蘭官方表示，俄羅斯渴望至少取得某種勝利，馬立波市或基輔是最可能的目標。圖為4日基輔一棟民宅遭砲擊後起火。（美聯社）

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第14天，聯合國數據指超過215萬人已逃離烏克蘭，美英對俄國石油等能源下達禁令。烏克蘭總統澤倫斯基表示早已不堅持加入北約，俄國則稱雙方談判有進展。

● 烏俄續安排人道走廊 基輔情勢堪憂

聯合國（UN）9日公布的數據顯示，過去24小時，逃離烏克蘭的難民逾14萬人；自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有215萬多人逃離當地。

烏克蘭蘇米州（Sumy）州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）表示，蘇米市的人道走廊9日將持續運作。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則說，俄烏同意在一系列人道走廊周圍實施一天的停火，好讓平民逃離戰火。

美國情報機構首長估計，這場衝突已造成2000至4000名俄軍喪生，還說俄羅斯正在感受制裁效應，不過烏克蘭未來局勢恐進一步惡化，首都基輔（Kyiv）的飲用水和糧食供應可能將在2週內耗盡。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，俄羅斯渴望至少取得某種勝利，而馬立波市（Mariupol）或基輔是最可能的目標，未來7至10天須力阻俄羅斯進攻，不讓莫斯科能聲稱取得任何形式的勝利。

● 烏總統稱不堅持入北約 向英議員籲文明大國負責任

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日表示，他早已不要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。烏克蘭加入北約這個敏感議題，是俄羅斯公開宣稱的攻烏理由之一。

澤倫斯基還說，願在兩個親俄分離區的地位上「妥協」，此舉顯然也是在向俄羅斯致意、意在安撫。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭前不久，承認這兩個地區為獨立國家。

另外，澤倫斯基8日傍晚對英國國會發表視訊即席演說時提到，烏克蘭因為奮勇抗敵成了偉大國家，但仍需要英國等文明大國的協助，包括盡一切所能協助確保烏克蘭空域安全並加強制裁俄羅斯。

● 俄稱與烏談判有進展 美估俄軍損失近1成軍事資產

俄羅斯9日表示，為解決烏克蘭衝突與基輔當局舉行的談判已取得一些進展，並強調俄國部隊並不是致力要推翻烏克蘭政府。

為結束戰鬥，烏克蘭和俄羅斯官員一直在白俄羅斯與波蘭邊界舉行談判。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，下一輪會談的焦點，將放在建立人道走廊以疏散平民上。

俄羅斯9日表示，為解決烏克蘭衝突，第3輪談判已取得進展。（圖取自twitter.com/RF_OSCE）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據一名熟悉最新情報的美國官員，美方估計，俄羅斯軍隊用來侵略烏克蘭的軍事資產中，目前已有多達8%至10%被摧毀或無法操作。

● 俄軍入侵烏克蘭 核能安全堪憂、核武威脅升高

國際原子能總署（IAEA）8日表示，烏克蘭境內車諾比（Chernobyl）核電廠的資料傳輸已中斷，擔心廠內工作人員在俄羅斯人看守下的現況。

俄羅斯於2月24日開始攻擊烏克蘭，當天就占領了車諾比核電廠，有超過200名技術人員和守衛被困在廠內，已連續工作13天。IAEA引用烏克蘭核子監管機關的消息表示，對廠內工作人員來說，情況「愈來愈糟糕」。

位於禁區的車諾比核電廠雖不再運作，但仍有退役的反應爐和放射性廢棄物處理設施。

另外，諾貝爾和平獎獲獎組織「國際廢除核武運動」（ICAN）表示，蒲亭挾核武「勒索」國際社會，讓國際社會無法干涉他對烏克蘭的侵略行為，核威脅之高史上僅見。

● 波蘭擬把米格-29戰機交美處理 美稱恐怕行不通

澤倫斯基5日和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在通話後表示，澤倫斯基呼籲「東歐國家提供俄製戰機」，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

波蘭外交部8日表示，波蘭將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），交給美國處理，並敦促其他擁有這型戰機的北約會員國跟進。但美國防部隨後表示，此事牽涉後勤挑戰，這項提議恐行不通。

美國歐洲司令部（US European Command）發言人米勒（Adam Miller）8日晚間表示，美國正在運送兩個連的愛國者飛彈至波蘭，在俄國持續侵略烏克蘭之際，作為因應任何可能威脅美國和北約盟友的「防禦性部署」。

● 英美續推制裁令 開鍘俄國能源

美國總統拜登（Joe Biden）8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，持續就俄國無端和無理對烏克蘭發動戰爭究責。英國也表示，將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。

最新制裁措施料將對世界油價和經濟有重大影響。目前全球航空燃油價格飆漲至14年來新高，在航空旅行剛開始要從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施中復甦時，成本急遽增加，重重打擊航空業者和旅客。

英國9日又對俄國推出新的航空制裁令，將使當局有權扣押俄國所有飛機、禁止航太相關產品出口至俄國，也將強化對俄國飛機的禁令，往後俄機飛入或是降落在英國，都屬刑事犯罪。

另外在援助烏克蘭方面，美國國會兩黨領袖達成協議，將提供烏克蘭136億美元緊急援助。

● 歐洲盼減少依賴俄天然氣 克宮揚言報復西方

除了英美，歐洲聯盟（EU）希望今年大幅降低俄國天然氣進口，歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴記者：「今年年底之前，我們可以取代1000億立方公尺的俄羅斯天然氣進口，這會是我們從他們那裡進口的2/3。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則說，俄羅斯侵略烏克蘭破壞歐洲安全，將邀請成員國領導人10日至11日開會討論強化防禦、減少對俄羅斯的能源依賴，以應對危機和挑戰。

外交人士表示，歐盟同意將更多俄國寡頭和官員納入制裁黑名單，並加強對加密貨幣轉帳的規定，以及鎖定海運事業。

俄國方面，克里姆林宮9日指控美國對俄國發動經濟戰，透過能源市場製造混亂，並警告美國，俄國正嚴肅思量該如何回應美方祭出的俄國石油和能源進口禁令。俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）還恐嚇說，油價可能漲到300美元。

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）8日再度出手調降俄羅斯主權債信評級，由B降至C；惠譽表示，這反映俄國債務違約「近在眼前」。在惠譽的評級中，C代表距離倒債只有一步之遙。

● 中國擬續與俄能源合作 美警告中企勿藐視對俄制裁

中國外交部發言人趙立堅9日就美歐針對能源採購等方面制裁俄羅斯說，中方堅決反對單邊制裁，中俄將繼續開展油氣等領域的貿易合作；而美方不得以任何方式損害中方權益，中方將堅決維權。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已向「紐約時報」表示，美方將採取「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業，讓它們無法取得自家產品不可或缺的美國設備和軟體。

● 是否抵制俄國？跨國公司面臨表態壓力

麥當勞（McDonald's）、星巴克（Starbucks）、可口可樂（Coca-Cola）、百事公司（PepsiCo）8日加入其他跨國企業譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行列，宣布停止在俄國販售它們最知名的商品。

法國科技企業達梭系統公司（Dassault Systemes）也決定暫停在俄羅斯及其盟邦白俄羅斯的新業務。

出版「時尚」（Vogue）、「魅力」（Glamour）及「浮華世界」（Vanity Fair）等雜誌的康泰納仕集團（Conde Nast）說，考量烏克蘭衝突和編輯人員安全，將暫停俄羅斯出版業務。

現在跨國公司必須表態反對俄羅斯入侵烏克蘭的壓力已加大，從幫寶適（Pampers）紙尿褲到多芬（Dove）香皂，日常用品製造商正小心翼翼，繼續在俄羅斯銷售他們的產品。

● 俄羅斯侵略烏克蘭 牽動日俄關係

俄羅斯持續入侵烏克蘭，蒲亭強化管控國內資訊，日本放送協會（NHK）旗下的NHK World JAPAN電視台因此遭俄羅斯系統頻道商下架，不過在當地仍可透過網路收看。

日媒報導指出，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，日本政府對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」），主張是俄羅斯「非法占領日本固有領土」的立場轉趨鮮明。

另外，日本廣島市與俄羅斯伏爾加格勒市（Volgograd，原名史達林格勒）是姊妹市，雙方原擬在今年舉辦結為姊妹市50周年的紀念活動，但因俄羅斯入侵烏克蘭，決定停辦。

不過在英美宣示禁止進口俄國石油之後，日本暫無意跟進。

● 俄國侵烏 澳洲官員：助長中國強權野心

澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京和莫斯科「令人不安的新戰略趨同」已出現，而「強權衝突」的風險也增加；中國國家主席習近平似乎正計劃支配印太地區，然後以此為基礎超越美國，成為世界第一強權。

席瑞爾的說法使一種警告更具可信度，即遭到西方近乎一致譴責的俄羅斯侵烏戰事可能會擴張成地區或全球衝突。澳洲總理本週呼籲自由民主國家，起而阻止一個「專制弧線區」重塑世局。

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）則表示，俄羅斯入侵烏克蘭受挫以及全球的制裁，確實讓中國感到不安，但不應低估習近平與領導人對台灣議題的決心。

● 英媒：人民幣可能成地緣政治避險工具

俄羅斯因為入侵烏克蘭遭受經濟制裁，盧布大跌超過30%，但人民幣匯率幾無波動，部分專家不排除人民幣可能成為地緣政治動盪下的避險工具。

英國「金融時報」報導，中國是俄羅斯最親近的戰略夥伴，雙邊貿易連結緊密，但自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，人民幣不僅波動有限，甚至對美元升值一度來到近4年新高，幾乎不受中國近期經濟成長趨緩影響。

若人民幣果真如部分專家預測的成為避險工具，這勢必將鼓舞20多年來致力推動人民幣國際化的北京當局，並削弱美元和其他西方貨幣在國際金融和支付系統的強勢地位，相當於讓中國有更多資本因應經濟制裁。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110309