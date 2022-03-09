看不到Vogue了 雜誌巨擘康泰納仕暫停俄羅斯業務

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）出版「時尚」（Vogue）、「魅力」（Glamour）及「浮華世界」（Vanity Fair）等雜誌的康泰納仕集團說，考量烏克蘭衝突和編輯人員安全，將暫停俄羅斯出版業務。

康泰納仕（Conde Nast）集團執行長林奇（Roger Lynch）今天在公司網站發表聲明表示，公司「對於烏克蘭毫無意義的暴力和悲慘的人道主義危機感到震驚和恐懼」。

他說，依據俄羅斯新法，個人可能因發布有關軍事「假新聞」而被監禁15年，意味出版商無法保證記者和編輯安全。

「有鑑於此，我們決定暫停康泰納仕俄羅斯公司（Conde Nast Russia）所有出版業務。」

根據康泰納仕的俄文網站，「時尚」的俄文版在1998年首次推出，並在當地發行包括GQ、Tatler和「魅力」在內雜誌的俄文版。

俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭後，西方國家實施一系列制裁，包括文化制裁，數十家知名品牌已宣布因俄烏衝突暫停在俄營運。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110309