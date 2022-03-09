日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目

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日本已解散的男團SMAP在17年前的反戰歌曲Triangle近期再度引發熱議。圖為SMAP 2002年在東京巨蛋舉辦演唱會。（中央社檔案照片）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本關注俄羅斯入侵烏克蘭戰事，近期網路社群平台上，已解散人氣男團SMAP在17年前的反戰歌曲Triangle意外成為話題，日本網友陸續發文，以這首歌表達心情。

日本放送協會（NHK）報導，SMAP在2016年12月解散，但最近該團於17年前發行的歌曲Triangle，因俄羅斯入侵烏克蘭再次受到矚目；調查日本國內歌曲銷量的ORICON統計，Triangle在3月的數位歌曲部門排行榜中，迅速竄升到第3名。

「只能看見破壞的未來世界 不值得愛」、「大國的英雄與戰火中的少女 都是擁有同樣重量 應該尊敬的生命」，Triangle的歌詞批判戰爭帶來的破壞與述說生命的重要。

廣島市的超覺寺本月引用Triangle的歌詞張貼在寺前，日本網友也發文說「沒想到這首歌會有一天在心中有這麼痛苦又強烈的迴響」、「總之希望大家聽這首歌，我想說的都在這裡了」。

為Triangle作詞作曲的45歲音樂家市川喜康受訪時表示，對於這首歌因為戰爭受到矚目，他的感受很複雜，雖然很高興大家來聽他做的歌，但卻是因為發生不幸的戰爭而受到矚目，他當初寫歌的本意是希望在和平的世界中提醒大家不要再次發生戰爭。

市川表示，他寫歌時是2004年，在美國紐約發生多起恐攻事件後，持續在電視上看到阿富汗的反恐戰爭，認為他必須傳達出一些反戰的想法。

市川說，Triangle意為三角形，在這首歌裡代表「舉起槍的人」、「被槍瞄準的人」，還有「看著一切的自己」，這三者間的三角關係。

他說，沒有想到如今這個時代，還會有先進國家去攻擊他國，發生犧牲許多平民的「戰爭」。

一名30多歲的女性在社群網站發文說，「沒有辦法輕易地對烏克蘭的事情說些什麼，希望大家聽這首歌。」

她說，第一次聽到這首歌是在2005年SMAP的演唱會上，當時只有一種模糊的感覺，漠然地想著「絕對不能發生戰爭」，但現在重新再聽這首歌，被書寫著生命平等的歌詞打動了心。

Triangle於2005年發行，由SMAP在當年年底的NHK紅白歌唱大賽中作為壓軸曲演唱，2008年列入高中的音樂教科書。

市川表示，雖然因為俄羅斯入侵烏克蘭使歌曲再受矚目令他百感交集，但希望能成為一個契機，使大家不會把戰爭當成別人家的事，不能只當一個旁觀者。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1110309