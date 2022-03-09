澳洲：俄羅斯侵烏克蘭助長中國強權野心

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲情報主管官員今天指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京和莫斯科「令人不安的新戰略趨同」已出現，而「強權衝突」的風險也增加。

澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）表示，中國國家主席習近平似乎正計劃支配印太地區，然後以此為基礎超越美國，成為世界第一強權。

席瑞爾的說法使一種警告更具可信度，即遭到西方近乎一致譴責的俄羅斯侵烏戰事可能會擴張成地區或全球衝突。澳洲總理本週呼籲自由民主國家，起而阻止一個「專制弧線區」重塑世局。

席瑞爾在「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）主辦的會議中說：「我們將必須更加努力許多，以使歐洲和我們印太地區建立在規則之上的秩序能保有自由的特質。」

他在提到習近平時表示：「有個領導人正加緊準備和強化他的國家，以努力超越美國成為世界第一強權。」

「他這麼做的基礎…是在印太地區建立支配地位。」

席瑞爾說，這個地緣政治威脅將以科技為中心，包括使用網路攻擊，因此澳洲必須在不關閉貿易和資訊共享大門的情況下，加強網路防衛。

席瑞爾說說，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，澳洲情報專家就認為，「強權衝突不幸正變得不像以前那麼遙遠」。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110309