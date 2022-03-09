英國推新航空制裁懲罰俄侵烏 俄揚言報復西方

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）針對俄羅斯入侵烏克蘭，各國持續施壓予以反制，英國今天又對俄國推出新的航空制裁令。俄國則稱正在研擬措施來回應西方制裁，並揚言會讓西方快速有感。

路透社報導，英國今天推出的制裁令，將使當局有權扣押俄國所有飛機、禁止航太相關產品出口至俄國，也將強化對俄國飛機的禁令，往後俄機飛入或是降落在英國，都屬刑事犯罪。

英國外交及國協事務部發布聲明表示，禁令涵蓋任何與俄國、指定個人或實體有關者所擁有、營運或租用的飛機；禁令還將賦予扣押俄國相關人士所屬飛機的權力。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）說：「禁止俄國國家航空的飛機進入英國、把駕駛相關飛機視為犯罪，會讓俄國與親克宮人士承受更多經濟上的折磨。」

此外，任何飛機若屬於被制裁的俄國個人和實體，當局也有權撤銷其在英國的飛機註冊。新措施也將禁止對俄出口航太相關產品，包括保險和再保險。外交部聲明說，這代表撤銷既有保單的承保內容，且英國保險和再保險業者將無法依既有保單對這些產業理賠。

英國外交部表示，今天就會制訂新法案來執行措施。

俄羅斯今天則警告西方，俄國正在就西方制裁研擬廣泛回應措施，會讓西方最為敏感的領域快速有感。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國外交部經濟合作司司長比里切夫斯基（Dmitry Birichevsky）說：「俄國的回應對其對象來說，會很迅速、周密且有感。」

另外，為抗議莫斯科入侵烏克蘭，法國科技企業達梭系統公司（Dassault Systemes）決定暫停在俄羅斯及其盟邦白俄羅斯的新業務，加入中止在俄業務的企業行列。

達梭系統公司在聲明中表示：「我們聲援烏克蘭人民。」

「達梭系統公司已決定暫停所有在俄羅斯和白俄羅斯的新業務，並制定架構使其於本週生效。」

「我們可能會維持一些最低限度的支援活動，對象為未受制裁的現有客戶，並將持續遵守一切已生效、與本公司經營有關的出口管控限制和制裁法令，還有道德規範和國際標準。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110309