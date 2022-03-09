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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯宣稱談判有進展 無意推翻烏克蘭政府

2022/3/9 20:51（3/9 21:31 更新）
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俄羅斯9日表示，為解決烏克蘭衝突，第3輪談判已取得進展。（圖取自twitter.com/RF_OSCE）
俄羅斯9日表示，為解決烏克蘭衝突，第3輪談判已取得進展。（圖取自twitter.com/RF_OSCE）
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，為解決烏克蘭衝突與基輔當局舉行的談判已取得一些進展，並強調俄國部隊並不是致力要推翻烏克蘭政府。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在新聞簡報會上，就與基輔的3輪談判表示：「已經取得了一些進展。」

為結束戰鬥，烏克蘭和俄羅斯官員一直在白俄羅斯與波蘭邊界舉行談判。

沙卡洛娃說，下一輪會談的焦點，將放在建立人道走廊以疏散平民上。

她還表示，莫斯科無意占領烏克蘭或推翻其政府。

沙卡洛娃說，俄軍的目標「不是要占領烏克蘭，或摧毀其國家地位，或推翻其政府。也並非針對平民人口」。

俄羅斯總統蒲亭曾表示，他派部隊前往烏克蘭，是要將該國「去納粹化」。

沙卡洛娃在簡報上指責基輔當局阻礙疏散平民的努力。她說：「有關人道走廊的資訊故意不傳達給民眾。希望前往俄羅斯的人，被迫向西方疏散。」

俄羅斯和烏克蘭已達成協議，今天在一系列供平民逃離戰火的疏散走廊一帶停火一天。

莫斯科本週表示將建立疏散走廊，但基輔指對方所提的路線無法接受，因為有些路線通往俄羅斯。

沙卡洛娃宣稱，有大約200萬烏克蘭人希望被疏散到俄羅斯。

聯合國難民署（UNHCR）估計，烏克蘭難民總數已多達220萬。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110309

烏克蘭蘇米州走廊是目前唯一運作的人道走廊。（中央社製圖）
烏克蘭蘇米州走廊是目前唯一運作的人道走廊。（中央社製圖）
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