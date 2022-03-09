澤倫斯基：早已不堅持加入北約 不願當卑躬屈膝的總統

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，他早已不要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。烏克蘭加入北約這個敏感議題，是俄羅斯公開宣稱的攻烏理由之一。

澤倫斯基 澤倫斯基小百科 生日：1978年1月25日

學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院

經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇

澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。

他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。

澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。

2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。 看更多 關閉 還說，願在兩個親俄分離區的地位上「妥協」，此舉顯然也是在向俄羅斯致意、意在安撫。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭前不久，承認這兩個地區為獨立國家。

澤倫斯基在美國廣播公司新聞網（ABC News）昨晚播出的訪問中說：「我們了解到北約不準備接受烏克蘭後，我很久以前就對這個議題平息下來。」

「這個聯盟怕麻煩，也怕和俄國對槓。」

他透過口譯提及北約會籍說，不想當個「卑躬屈膝國家」的總統。

俄羅斯早已說過不希望鄰國烏克蘭加入北約。這個跨大西洋聯盟是在冷戰之初成立，以保護歐洲抵擋蘇聯為宗旨，近年益趨東擴收納前蘇聯國家，觸怒了克里姆林宮。

俄國認為北約擴張是威脅，因為這讓北約新西方盟邦的軍事部署來到俄羅斯家門口。

俄國下令攻打烏克蘭震驚世界前不久，蒲亭承認烏東兩個親俄「共和國」頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，現在蒲亭也希望烏克蘭承認這兩地為獨立的主權國家。

美國廣播公司詢問澤倫斯基有關俄國要求時，澤倫斯基表示願意對話。

「我在講的是安全保證。」

澤倫斯基表示，這兩地「除了俄羅斯之外沒人承認，這些偽共和國，但我們可以討論，找到這些地區要如何生活下去的折衷辦法。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110309