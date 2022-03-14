鴻海深圳廠區暫停營運 其他廠區備援調配生產

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）中國COVID-19本土疫情延燒，廣東省深圳市今天起全市封閉式管理，在龍華和觀瀾設有廠區的鴻海集團今天表示，深圳各園區配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知，有其它備援廠區進行必要生產調配。

中國COVID-19疫情在多省市同時蔓延，廣東省深圳市12日新增66例感染者後，13日晚間宣布全市今天起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。

鴻海集團今天上午接受中央社記者詢問表示，鴻海位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻海集團指出，因有其它備援廠區，已進行必要生產調配，降低對公司營運影響。

鴻海集團表示，公司園區內，同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工的生命安全與身體健康。

鴻海是蘋果生產iPhone主要合作夥伴，法人分析，鴻海集團深圳廠區其中龍華與觀瀾的iDPBG事業群，主要是開發與試產（NPI）蘋果（Apple）iPhone的據點，鴻海集團在鄭州的廠區是量產iPhone產品的重要基地，目前iPhone SE 3已經進入量產階段，此次深圳廠區因疫情暫時營運，對iPhone量產應無太大影響。

法人並指出，疫情影響下，鴻海集團廠區持續進行封閉式管理，也就是員工的工作、生活與交通都在園區廠區內，實施生活與工作之間「兩點一線」的封閉式管理，鴻海集團深圳廠區若做好防疫措施，仍可正常營運生產。

深圳是鴻海集團在中國大陸的營運總部，根據鴻海年報，當地相關企業包括三贏科技、富泰華工業（深圳）、深圳富泰宏精密工業、深圳市裕展精密科技、鴻富錦精密工業（深圳）、深圳富駿材料科技、思麥特科技、基智精密科技、深圳市富能新能源、深圳市富連網電子商務、深圳市鴻杰力機器人等。

根據蘋果先前公布供應鏈名單，在中國大陸廣東深圳鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東龍華廠區、觀瀾科技園區、福田免稅區等。（編輯：張均懋）1110314