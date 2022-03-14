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晶技前2月稅前獲利4.7億元 每股稅前賺1.52元

2022/3/14 17:23
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）石英元件大廠晶技自結2月稅前獲利新台幣2.06億元，年增4.5%，每股稅前純益0.67元；累計今年前2月稅前獲利4.7億元，年增2.1%，每股稅前純益1.52元。

晶技今天下午公布自結損益，2月自結合併營收9.43億元，較去年同期微減2.72%，2月代表本業的自結營業利益1.77億元，較去年同期微減0.4%，營益率18.83%，2月自結稅前獲利2.06億元，較去年同期成長4.5%，單月每股稅後純益0.67元。

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累計今年前2月晶技自結合併營收20.77億元，較去年同期21.72億元減少4.36%，前2月營業利益4.13億元，營益率19.9%，前2月自結稅前獲利4.7億元，較去年同期微增2.1%，前2月每股稅前純益1.52元。

展望第1季營運，本土法人指出，儘管日本同業位於馬來西亞廠因水災暫停工，但當地日廠以車用為主，整體產業也處於庫存調整階段，晶技獲轉單可能性低，加上中國手機市場需求疲軟，預估晶技首季業績力拚32億元，季減約8%至9%區間，單季獲利估5.3億元，季減約20%至22%，每股純益估超過1.7元。（編輯：蘇志宗）1110314

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