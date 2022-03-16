大宗物資降稅延長？龔明鑫：可以討論

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）俄羅斯向烏克蘭發動進攻後，戰事至今仍未平息，造成國際大宗物資價格飆升。立委今天關注政府是否將再祭大宗物資降稅措施，國發會主委龔明鑫表示，是否再減稅或是延長實施，可以再討論。

俄、烏軍事衝突及國際社會對俄羅斯經濟制裁，衝擊國際原物料及金融市場。國發會分析，台灣與俄烏雙邊貿易比重不高，因此對台灣整體經濟直接影響有限，但將關注國際原物料價格上漲，是否對物價造成衝擊。

龔明鑫今天赴立法院經委會進行國發會111年度業務概況報告，無黨籍立委蘇震清關心台灣通膨率居高不墜，政府是否可能再祭出新一波減稅方案。

龔明鑫回答，先前推出兩波調降關稅，以及貨物稅、營業稅減免等措施，雖然沒辦法完全抵消物價漲幅，但多少可以吸收一些漲價，先前決議減稅期程到4月底，接下來需不需要再減、時間是否延長，可以再討論。

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對於台灣今年經濟情勢看法，龔明鑫說，主計總處2月底最新經濟預測，估2022年全年經濟成長率為4.42%、消費者物價指數（CPI）上漲率為1.93%；今年台灣景氣還是相當不錯，即便有俄烏戰事影響，經濟成長率還是希望可以超過4%。

至於物價情勢，龔明鑫坦言，國際油價已經超過主計總處當時試算的價格，因此全年CPI漲幅很可能超過2%，但這個假設是沒有考慮貨幣政策，如果全世界開始升息，也會抑制通貨膨脹或物價上漲的現象。（編輯：張均懋）1110316