臻鼎-KY去年賺逾1股本 4年投資600億拚載板

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（中央社記者江明晏台北16日電）臻鼎-KY去年賺逾1股本，營收獲利創高，董事長沈慶芳說，今年將積極擴張載板，未來4年擬投資新台幣600億元，隨新廠產能開出，將在IC載板方面急起直追，目標2030年問鼎全球前5大。

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY今天召開法人說明會，臻鼎-KY董事長沈慶芳指出，去年第4季IC載板獲利已開始大幅提升，在既有PCB業務持續穩定領先其他業者之餘， 臻鼎將全力衝刺IC載板業務，並積極投資增加新產能，未來4年IC載板，投資金額將達每年150億元，總額600億元，預期2025年IC載板營收占比將可達到15%以上。

臻鼎第4季營收為564.42億元，季增35.6%，年增2.3%，為單季歷史新高，主要受惠於Mini LED、類載板與IC載板出貨暢旺。毛利率雖因折舊增加，較去年同期減少1.2個百分點至21.6%，但公司營業費用控制得宜，使營業淨利率相較去年同期增加0.1個百分點達14.7%，稅後淨利達68.61億元，年增13.3%，歸屬母公司淨利為48.7億元，年增12.8%，每股盈餘5.15元，年增9.3%，同創單季新高。

累計2021年全年，臻鼎合併營收同創歷史新高，達1550.22億元，年增18.1%。毛利率方面，因長期布局客戶產能，增加資本支出而使折舊與攤銷增加約35億元，致使毛利率較去年同期減少0.6個百分點至19.7%。全年稅後淨利136.94億元，歸屬母公司淨利為96.51億元，每股盈餘10.21元。董事會也通過2021年度盈餘分配案，決議配發現金股利5元，配發率為49%。

沈慶芳表示，2021年營收與獲利持續成長，主要受惠One ZDT策略布局效益逐步顯現，不僅在軟板方面延續市占率領先地位，高階HDI（含類載板與 Mini LED 超薄板）、IC載板與高頻高速多層硬板的貢獻逐年提升，有效優化整體產品組合。以產品組合而言，行動通訊用板占整體營收比重61.5%，消費電子及電腦用板占31%，IC載板占3.3%，汽車雷達、基地台、伺服器及其他占4.2%。

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沈慶芳強調，除了持續鞏固PCB產業的龍頭地位外，IC載板將會是未來10年耕耘的重心領域，目前已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續於未來幾年開出，將在IC載板方面急起直追，短期將以IC載板營收在未來4年持續每年成長超過50%為目標，目標2030年成為全球前5大IC載板供應商。

展望2022年，臻鼎預期，全年合併營收與稅後淨利都將達到雙位數的成長，除了看好軟板業務將維持穩健成長態勢，在高階HDI包含類載板、Mini LED將有顯著成長，至於IC載板野將大幅成長。（編輯：蘇志宗）1110316