捐款烏克蘭能否外加節稅額度 蘇建榮：專案研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾熱心捐款至賑濟烏克蘭專戶，截至15日下午4時，專戶累計收到逾新台幣6億元善款。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）台灣民眾熱心捐款至賑濟烏克蘭專戶，累計金額已超過新台幣6億元，立委關注是否能外加節稅額度，財政部長蘇建榮今天說，若需政策專案核准，會再多加了解請示。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，導致大量烏克蘭人民流離失所。外交部透過財團法人賑災基金會於3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，截至15日下午4時，專戶累計收到逾新台幣6億元善款。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，捐款抵稅部分政府只認列最高至綜合所得總額20%，是否可針對烏克蘭捐款外加節稅額度，以避免排擠效果。

蘇建榮表示，賑災基金會為財團法人，相關捐款不屬於對政府的捐贈，不是全額扣抵；抵稅上限為所得總額的20%，若需相關政策專案核准，會再多加研究、請示。

此外，去年稅收超徵超過新台幣4000億元，賴士葆說，物價齊漲、民眾有感，是否可以將中央政府賦稅收入超徵的一部分拿來成立物價平穩基金，大宗物資降稅、電價凍漲也可以納入，以長期平穩物價。

蘇建榮回應，早期有類似模式但成效不佳，不過平穩物價相當重要，財政部會在行政院物價小組反映這一意見，也會與主計總處協調可能性。（編輯：張良知）1110317