台灣鳳梨開拓市場 2021年出口日本占比升至63%

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（中央社記者張璦台北17日電）財政部統計處今天表示，今年1至2月鳳梨、釋迦及蓮霧受中國暫停輸入影響，出口金額年減幅度均超過4成；不過，鳳梨轉開拓日本、香港市場，2021年出口日、港占比提升至63.2%及22.1%。

財政部今天發布統計通報指出，台灣素有水果王國美譽，一年四季有各式果品可享用，但受制於生產成本、品質管控或鮮果不耐儲運等問題，影響出口表現，2020年主要出口品項除了釋迦及鳳梨，外銷量均未及產量的1成。

觀察出口金額，2021年在千萬美元以上的水果種類為釋迦、鳳梨、芒果及柚子，其中釋迦及柚子分別出口5000萬美元及1000萬美元，為歷年新高，分別年增16%及42.6%。

今年1至2月，鳳梨、釋迦及蓮霧持續受中國暫停輸入影響，出口金額分別年減40.6%、85.9%及92%；加上多種水果尚未至盛產期，導致表現均不盡理想。台灣進口則以溫帶水果居多，蘋果、奇異果及櫻桃為大宗，今年1至2月以奇異果進口值增89.6%最多。

至於2021年台灣主要出口水果平均單價，以蓮霧每公斤均價4美元最高，其餘介於1.3至3.5美元之間，進口則以櫻桃9.2美元居冠。

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貿易市場部分，2021年釋迦、蓮霧及柚子出口以中國大陸為主，占7至9成；鳳梨受中方禁令影響，轉開拓日本、香港市場，各占63.2%、22.1%，出口中國比重則由2020年的9成降至12.9%。

芒果2021年外銷地區較為分散，港、日、韓，分占3至2成；番石榴、椪柑及香蕉則分別銷往加拿大、新加坡、日本為主，各占6成、5成及99.7%。進口部分，蘋果主要來自日本、美國與紐西蘭；奇異果逾9成來自紐西蘭，櫻桃及葡萄2種水果，近半數均購自美國。（編輯：楊蘭軒）1110317