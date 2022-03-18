國巨第1季業績看增14% 原材料來源沒有俄烏

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（中央社記者張建中台北18日電）被動元件廠國巨預估，第1季業績可望季增11%至14%，並表示沒有原材料供應來自俄羅斯和烏克蘭，今年車用產品滲透率可持續提升。

國巨今天下午受邀參加外資舉行的線上法人說明會，展望今年首季營運，國巨表示，仍有俄羅斯與烏克蘭戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等變數，但集團高階特殊品被動元件事業可持續成長，預估第1季業績可較去年第4季成長低兩位數百分點區間，亦即約11%至14%。

法人預估，今年國巨毛利率仍可維持40%區間水準；國巨集團第1季毛利率小幅下滑，原因包括正式併購奇力新後，受到奇力新毛利稀釋影響。

在產品組合，國巨指出，目前一般標準品被動元件業績占比降到2成，高階特殊品占比達到8成；國巨併購奇力新之後，可增加集團整體產品組合效益；從應用端看，高階特殊品需求持續強勁，消費品例如筆記型電腦需求持穩，資訊產品仍穩健；展望價格走勢，國巨表示，產品價格趨勢持穩。

觀察產品稼動率，國巨指出，去年第4季一般標準品被動元件稼動率約70%至75%，預估今年首季稼動率維持去年第4季水準，去年第4季高階特殊品稼動率超過90%，預估今年首季維持高檔水準。

現金流方面，國巨指出，國際地緣政治風險、加上被動元件產業成長趨勢，集團須維持彈性且充沛的現金水位，以因應外部局勢變化。

出席法人問及，是否有原材料供應商來自俄羅斯和烏克蘭，國巨回應，沒有材料供應商來自上述地區。法人預估，國巨直接或間接銷往俄羅斯和烏克蘭營業額、占集團整體營收比重僅0.2%。

對於原物料價格上揚影響，國巨指出，會適時向客戶反映成本因素。至於中國大陸因疫情封閉管理，國巨表示，有部分被動元件受到物流運輸限制影響，不過集團在台灣產能可因應，因此中國大陸封閉管理影響有限。

談到庫存水位狀況，國巨指出，目前一般標準品被動元件庫存水位在100天以下，預估4月相關庫存可回到正常水位。

車用產品方面，國巨去年第4季車用被動元件業績占比19%，國巨今天重申，今年車用產品滲透率可持續提升，中期目標維持占比22%目標，國巨今年也持續擴充車用積層陶瓷電容（MLCC）產能，以因應吃緊市況。（編輯：楊蘭軒）1110318