台灣PCB產業鏈產值 今年估增9.3%續創高

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（中央社記者江明晏台北21日電）研調預估，電子產業將持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用蓬勃發展，再加上原物料上漲推升企業營收，及板廠擴大投資帶動設備商機，估2022年台灣PCB產業鏈成長率可望達9.3%，持續創新高。

台灣電路板協會（TPCA）18日表示，2021年全球電路板產值為840億美元，成長率高達20.6%，增長幅度同為歷年少見，台灣PCB產業鏈產值也順勢而上，2021年海內外產值達新台幣1兆2914億元，成長率也達24.3%。

TPCA表示，主要歸功於5G高速運算各式應用、智慧與電動車的需求大增，對半導體晶片與電路板都是一股強勁的成長動力。

展望2022年，TPCA預料，電子產業將持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用蓬勃發展，5G手機、電動車持續擴大滲透率與全球晶片短缺，讓台資載板廠新產能持續開出、再加上原物料上漲推升企業營收，以及板廠擴大投資帶動設備產業的利多，預估2022年台灣PCB產業鏈成長率可望達9.3%，持續創新高。

TPCA長期觀測台商兩岸PCB製造業營收表現，近年來每季產銷數據不斷打破過去同期紀錄，2021年產值更達新台幣8174億元，成長率17.4%，已是連續5年正成長。

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受惠新式產品對PCB需求增加，帶動PCB原物料的價與量齊聲看漲，2021年台商兩岸PCB材料業產值達4061億元，成長率高達41.2%。

2021年台商兩岸PCB設備業產值達679億元，較2019年的546億元相比成長24.4%，主要受惠客戶對PCB製造技術細線化與智慧化要求，既有工廠去瓶頸及新擴廠皆帶動設備廠商莫大商機，2022年由於板廠仍持續擴廠，預期設備商依然能維持高成長的趨勢。然設備交期受到全球零組件缺料影響，2021年的訂單會延續到2022年持續消化，有助於設備營收成長，預期也將有雙位數的成長。（編輯：趙蔚蘭）1110321