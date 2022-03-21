更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

勤誠今年營收估增雙位數破百億 新廠貢獻下半年拉升

2022/3/21 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）伺服器機殼廠勤誠今天召開法人說明會，總經理陳亞男說，因產業需求增溫、客戶訂單發酵，今年營收目標成長雙位數百分比，有望衝破百億元；嘉義新廠產能今年上半年將達每月6萬到8萬台，下半年將顯著貢獻。

陳亞男指出，去年營收貢獻主要來自雲端客戶，加上勤誠標準品及標準品客製化產品詢問度高，客戶已開始下單，將運用於人工智慧（AI）、5G、高效能運算等市場。原本預期去年成長更可觀，但受到缺料影響，期待今年有所改善。

展望今年，陳亞男說，物料緊缺、訂不到貨櫃都是挑戰，勤誠積極應對處理，目標今年營收成長雙位數百分比，一定會衝破百億元。

不過她也坦言，雖然訂單能見度看到半年以上，卻有一兩個大客戶因為主機板關鍵零組件缺料問題，導致延單情形。勤誠除了在市場買料，原廠供應商也已承諾分配一定貨源，對今年審慎樂觀，力求毛利率逐步提升。

陳亞男指出，勤誠嘉義新廠原本規劃去年第4季量產，但因為缺工、缺料及下大雨等問題，延到今年1月才正式投產，還需要時間逐步放量。去年勤誠中國2座工廠壓力非常大，產能滿載，為滿足客戶需求，採外包方式，增加非常多的臨時工。

她說，勤誠嘉義新廠今年6月力拚每月6萬到8萬台的產能，可以減少中國2個廠的外包和臨時工使用，目標今年底嘉義新廠產能達到每月8萬至10萬台。

勤誠去年第4季營收達新台幣26.2億元，季減1%，年增38.3%；營業利益1.85億元，季減33.5%，年減17.3%；歸屬母公司淨利1.54億元，季減28.3%，年減55.6%；每股盈餘1.29元。

勤誠2021年度營收達94.2億元，年增24.9%，連續6年創新高；營業利益8.82億元，年減8.4%；歸屬母公司淨利6.73億元，年減31.1%；若排除2020年一次性處分中和辦公室利益，則歸屬母公司淨利年減11.8%；每股盈餘5.62元。

以產品組合來看，勤誠2021年伺服器／存儲機殼產品占整體營收98%，以中美地區客戶為主。從出貨區域來看，去年美國市場占45%、中國占33%、歐洲占6%、其他占16%。

勤誠預計去年配發現金股利每股3元，配息率53%；以今天收盤價74元計算，殖利率約4%。（編輯：趙蔚蘭）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族