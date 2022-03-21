勤誠今年營收估增雙位數破百億 新廠貢獻下半年拉升

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（中央社記者吳家豪台北21日電）伺服器機殼廠勤誠今天召開法人說明會，總經理陳亞男說，因產業需求增溫、客戶訂單發酵，今年營收目標成長雙位數百分比，有望衝破百億元；嘉義新廠產能今年上半年將達每月6萬到8萬台，下半年將顯著貢獻。

陳亞男指出，去年營收貢獻主要來自雲端客戶，加上勤誠標準品及標準品客製化產品詢問度高，客戶已開始下單，將運用於人工智慧（AI）、5G、高效能運算等市場。原本預期去年成長更可觀，但受到缺料影響，期待今年有所改善。

展望今年，陳亞男說，物料緊缺、訂不到貨櫃都是挑戰，勤誠積極應對處理，目標今年營收成長雙位數百分比，一定會衝破百億元。

不過她也坦言，雖然訂單能見度看到半年以上，卻有一兩個大客戶因為主機板關鍵零組件缺料問題，導致延單情形。勤誠除了在市場買料，原廠供應商也已承諾分配一定貨源，對今年審慎樂觀，力求毛利率逐步提升。

陳亞男指出，勤誠嘉義新廠原本規劃去年第4季量產，但因為缺工、缺料及下大雨等問題，延到今年1月才正式投產，還需要時間逐步放量。去年勤誠中國2座工廠壓力非常大，產能滿載，為滿足客戶需求，採外包方式，增加非常多的臨時工。

她說，勤誠嘉義新廠今年6月力拚每月6萬到8萬台的產能，可以減少中國2個廠的外包和臨時工使用，目標今年底嘉義新廠產能達到每月8萬至10萬台。

勤誠去年第4季營收達新台幣26.2億元，季減1%，年增38.3%；營業利益1.85億元，季減33.5%，年減17.3%；歸屬母公司淨利1.54億元，季減28.3%，年減55.6%；每股盈餘1.29元。

勤誠2021年度營收達94.2億元，年增24.9%，連續6年創新高；營業利益8.82億元，年減8.4%；歸屬母公司淨利6.73億元，年減31.1%；若排除2020年一次性處分中和辦公室利益，則歸屬母公司淨利年減11.8%；每股盈餘5.62元。

以產品組合來看，勤誠2021年伺服器／存儲機殼產品占整體營收98%，以中美地區客戶為主。從出貨區域來看，去年美國市場占45%、中國占33%、歐洲占6%、其他占16%。

勤誠預計去年配發現金股利每股3元，配息率53%；以今天收盤價74元計算，殖利率約4%。（編輯：趙蔚蘭）1110321