倫敦金屬交易所鎳價開盤重挫15% 再度跌停

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）倫敦金屬交易所基準3個月鎳期貨價格今天開盤重挫15%，再度觸及最新的最大漲跌幅區間限制。

根據路孚特（Refinitiv）數據，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）3個月鎳期貨價格開盤觸及每公噸3萬1380美元的價格。

擁有145年歷史的倫敦金屬交易所，近幾周來在價格暴漲，技術問題，和暫停交易等因素影響下，鎳交易瘋狂震盪。倫敦金屬交易所仍有部分的公開喊價交易，

鎳價3月8日短短幾小時翻漲逾倍。全球最大生產商之一的青山控股買進大量期貨部位，以沖銷手上的空頭部位後，鎳價漲破每公噸10萬美元天價。

青山控股此舉造成鎳價暴漲，倫敦金屬交易所暫停鎳交易。鎳交易於16日恢復，但因為「系統錯誤」而容許少量交易低於最新設定的5%漲跌價格限制仍能過關，於是倫敦金屬交易所再度暫停交易。

倫敦金屬交易所17日設定8%最大漲跌幅區間限制，18日設定為12%。這兩個交易日都在一開盤就立即觸及跌停限制。路透社報導，18日成交量低，鮮少買家願意支付高於上海期貨交易的倫敦金屬交易所價格。

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倫敦金屬交易所執行長張伯倫（Matthew Chamberlain）在16日恢復鎳交易前告訴CNBC，倫敦金屬交易所「對於這次的衝擊謹記在心，這對很多人造成影響，我們必須確定這種情況不會再發生」。

張伯倫表示，倫敦金屬交易所制定幅度相對狹窄的單日價格限制區間，是「慎重其事將穩定列為優先」，不過，如果交易所覺得「市場更有秩序」，這些價格限制區間很快將放寬。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100321