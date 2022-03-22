中龍公司製程水回收逾98% 節水獲水利署肯定

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（中央社記者蘇木春台中22日電）位於台中市的中龍鋼鐵公司，因應氣候異常造成的缺水危機，推動各項節水措施，使製程用水的總體回收率達98.6%以上，今天獲水利署頒發節水榮耀「產業組」甲等獎。

中龍鋼鐵公司今天發布新聞稿表示，經濟部水利署今天在台大國際會議中心舉行「2022節水榮耀頒獎典禮」，其中中龍公司經過初選、複選和決選等評審選拔後，獲得水利署頒發110年「產業組」甲等獎，由中龍公司生產部門副總經理陳建州代表受獎。

中龍公司說明，因應全球氣候異常變遷帶來的供水缺口，台灣長期面臨缺水危機，中龍公司透過各項節水措施，如系統排放水逐級回收、蓄水池上架設漂浮式太陽能設備，減少蒸散等製程改善外，也藉由分散式控制系統，即時監控用水情形，目前整體用水量僅約原估計值的47%。

中龍公司指出，廠內循環水系統已可讓每滴水逐級使用達到6次，製程用水的總體回收率達98.6%以上，經水利署統計109年節水成效，每年節水達146.7萬噸，約相當於587個奧運標準游泳池水量。

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中龍公司並與中央、地方政府合作推動節水理念，如與台中市政府、台中港務分公司共同簽訂「台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用案」用水契約，規劃以再生水取代部分製程用水，並將製程已無法重複使用的放流水，用於港區道路、碼頭裝卸及工程揚塵抑制灑水等需求，提高廢水再利用率。

此外，中龍公司也與鄰近的龍海國小，合作辦理水資源環境教育課程，藉由廢水處理流程的介紹，讓學童了解水的循環再利用機制，以各種行動支持水資源永續利用。（編輯：張雅淨）1110322