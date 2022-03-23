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台積電3/300

環團盼高雄廠淨零排放 台積電：用誠懇務實態度面對

2022/3/23 16:50
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（中央社記者張建中台北23日電）台積電將至高雄設廠，環團希望台積電能達成淨零排放。台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示，台積電會以誠懇務實態度，做所有能做的事情。

何麗梅下午出席攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來國際論壇，針對聽眾問及台積電高雄新廠如何達成淨零排放，她做以上表示。

何麗梅說，台積電每個廠區建廠都會有環境評估，可能影響當地碳排放只是個過程，台積電會以非常誠懇務實的態度，做所有能做的事情。

至於如何讓配合施行ESG的供應商有利可圖，何麗梅表示，當供應商的體質提升，能做的生意越大，就有利可圖了。

她並以台積電協助供應商改善環境的經驗為例，何麗梅說，台積電的要求非常高，如果能達到要求，便是免費的認證。

何麗梅並表示，台積電在淨零碳排上有3個方向做法，一方面在生產上減碳，並幫助供應鏈減碳，還有買再生能源。她並支持成立碳權交易平台，若有商業機制，將刺激買賣雙方活絡性，是值得鼓勵的事情。（編輯：黃國倫）1110323

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