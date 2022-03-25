MIH夥伴大會登場 2025年發揮聯盟效應擴大出海口

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海推動的MIH電動車平台聯盟今天舉行夥伴大會，鴻海董事長劉揚偉親自出席，MIH聯盟預估今年有多項工作小組成果發表，2023年至2024年準備進入市場，2025年發揮聯盟效應，擴大出海口。

MIH聯盟夥伴大會暨海外招商會今天在台北南港舉辦，此次為MIH會員夥伴專屬活動，邀請200家至250家會員參與實體盛會。

MIH聯盟發布新聞稿指出，藉由自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等16個工作小組協作，尋求實現標準化與模組化等，已有整車雛形。MIH也向夥伴們展現下一步計畫的決心，積極整合MIH會員實力，搭建鴻海電動車供應鏈。

劉揚偉在開場致詞指出，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性成長，現在只是剛開始而已。他指出，在電動車時代，最核心的關鍵技術包括三電系統（電池、電機、電控），加上軟體及半導體等，誰能先一步掌握這些技術，就能掌握電動車的天下。

劉揚偉說，鴻海與MIH會員們的合作才剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機。

MIH執行長鄭顯聰表示，未來電動車供應鏈，台灣不但將扮演連結中國大陸與海外的最佳中繼站，電子元件與新創、半導體產業在國際上有難以撼動的地位。

鄭顯聰說，台灣廠商與Tier 1、2、3供應商的協作上，具備更自由的靈活度，在半導體與電動車等領域，未來難以被國際市場忽視。

鄭顯聰指出，MIH聯盟的目的是建立電動車開放標準及供應鏈，讓會員自由選擇與不同業者合作，提升速度及降低成本。

MIH聯盟表示，鴻海今年將發表電動車參考設計（Reference Design），展開Model C/ Model E在各地的招商大會，MIH聯盟年底會有包括自動駕駛、車用安全開發環境以及車身控制測試台架等工作小組成果發表。

MIH聯盟表示，中東、東南亞地區等發展計畫積極進行，預估2023年至2024年做好進入市場準備，2025年發揮聯盟效應，擴大出海口。

MIH夥伴大會上午場包括鴻海集團主要合作夥伴Lordstown Motors總裁海托（Edward Hightower）、泰國國家石油集團PTT執行副總裁Ekachai Yimsakul、Fisker董事長兼執行長菲斯克（Henrick Fisker）等，也透過視訊發言力挺。（編輯：張均懋）1110325