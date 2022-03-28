商船三井等3家公司轉投資海洋風電 投審會通過

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（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部投資審議委員會今天通過7件重大投資案，其中僑外投資部分，核准日本商船三井等3家公司，以新台幣38億8300萬元設立以投資為本業的海鷗開拓公司，轉投資海洋風電離岸風場25%股權。

投審會今天召開第1210次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計7件，其中僑外投資有3件，日商株式會社商船三井（MITSUI O.S.K. LINES, LTD）等，以38億8300萬元投資設立海鷗開拓股份有限公司，最終轉投資海洋風力發電股份有限公司。

投審會說明，海洋風電已於2019年商轉，2020年營收約38億元，海鷗開拓應是看準其潛力，因此買下海洋風電持股者之一麥格理25%股權；海鷗開拓以投資為本業，分別由三井、東邦瓦斯株式會社、北陸電力株式會社各持股37.5%、37.5%、25%。

另外2件分別是新加坡商EASTSPRING INVESTMENTS GROUP PTE.LTD發行新股，以股份交換方式，投資取得國內公司瀚亞證券信託股份有限公司約99.54%股權，經營證券投資信託業、證券投資顧問業，投資金額27億4414萬5114元。

日商SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS株式會社以19億5000萬元及223萬6521.69美元，貸款投資希世比能源科技股份有限公司，經營電池製造業等業務。

對外投資部分，包含緯穎科技服務股份有限公司以4億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備的銷售業務；樺漢科技股份有限公司以8000萬美元間接增資匈牙利ENNOCONN HUNGARY KFT，從事智能金融、智能零售等業務。

上市櫃公司對中國大陸投資也有2件，一為聯發科技股份有限公司以4950萬美元，經由多層次的財務投資，間接增資旭新投資（上海）有限公司，從事投資顧問、基金管理業務。

二為中國信託商業銀行股份有限公司以人民幣1億7000萬元，約折合2661萬6000美元，增資廈門金美信消費金融有限責任公司，從事經營消費金融相關業務。（編輯：黃國倫）1110328