SMAT呼應淨零目標 籲2030電動機車市售比拉高至50%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北30日電）國發會今天公布「台灣2050淨零排放路徑」，其中，2040年新售小客車與機車全面電動化，台灣智慧移動產業協會（SMAT）對此表示肯定與感謝，並呼籲將2030年電動機車市售比拉高為50%。

根據2050淨零排放路徑圖，運具電氣化將由公共運具先行，2025年市區電動公車普及率要達到35%，2030年市區公車及公務車全面電動化，電動車市售比為30%、電動機車市售比為35%。2040年時，力拚電動車、電動機車市售比達100%。

SMAT理事長王健全表示，政府提出更明確的「運具電動化」推動時程，要在2040年達成新售小客車與機車全面電動化。感謝政府肯定電動運具對淨零排放的貢獻，也讓電動車輛產業更瞭解政府的施政方向，吃下定心丸，接下來將會積極投入電動車輛相關領域，與世界接軌。

王健全表示，蔡總統曾說，台灣2050淨零排放路徑及策略不是提供標準答案，而是拋出淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。有鑑於國產電動機車的發展已經非常成熟，呼籲政府應對電動機車與電動汽車訂定不同的階段性目標，將2030年電動機車市售比拉高為50%，這具備3大指標意義。

第一、用這項目標換算，台灣的電動機車總數將在 2024年突破100萬輛，成為全世界的電動機車王國；第二、更貼近國際能源總署（IEA）建議的「2030年新售車輛60%為電動車」，與國際接軌。

第三、2019年之前，台灣的電動機車市占率每年皆翻倍成長，而未來8年的電動機車市售比只要每年增加4.3%，就能達成50%，是非常務實的階段性目標。（編輯：楊蘭軒）1110330