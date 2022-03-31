國巨陳泰銘：被動元件利基產品滿載 一般品市況築底

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，利基型產品稼動率接近滿載，一般品市況已在築底，未來5年國巨集團要成為全球最主要的被動元件廠商。

成功大學30日舉辦產業大師講座第2場，邀請陳泰銘以「站在巨人的肩膀上遠眺」為主軸進行演講，會後陳泰銘指出，國巨利基型產品接近滿載，營收占比達到80%，訂單出貨比（B/B ratio）大於1。

至於一般品，陳泰銘指出，一般品還在庫存修正，但訂單有增加，市況已在築底，未來觀察是否有V形或U形反轉。

觀察外部環境，陳泰銘指出，目前有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯與烏克蘭戰爭等因素，使得原材料、能源、航運成本增加，對產業有一定的波動影響。

陳泰銘表示，未來5年國巨集團要成為全球最主要的被動元件廠商。

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國巨在3月中旬線上法人說明會中指出，去年第4季高階特殊品稼動率超過90%，今年首季維持高檔水準；去年第4季一般標準品被動元件稼動率約70%至75%，今年首季稼動率維持去年第4季水準。

展望今年首季營運，國巨表示，仍有俄烏戰爭、疫情等變數，但集團高階特殊品被動元件事業可持續成長，預估第1季業績可較去年第4季成長低兩位數百分點區間，亦即約11%至14%，首季毛利率和營益率估季減2%至3%。（編輯：張均懋）1110331