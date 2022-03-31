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首頁 / 證券

宏碁資訊、樂迦再生分別申請上櫃、興櫃戰略新板

2022/3/31 19:49
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（中央社記者韓婷婷台北31日電）櫃買中心表示，今天有宏碁資訊送件申請上櫃，及樂迦再生科技申請登錄興櫃戰略新板，該二家公司分別為111年度首家申請上櫃及申請登錄興櫃戰略新板的公司。

宏碁資訊主要從事資訊軟體銷售及資訊顧問服務業，主要提供政府及企業客戶「數位轉型」相關解決方案。

宏碁資訊目前資本額新台幣3.64億元，110年度營業收入為62.03億元，稅前純益3.66億元，每股盈餘7.79元，輔導推薦證券商台新綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰綜合證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所。

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樂迦再生主要從事提供細胞治療相關產品的委託開發暨製造服務（CDMO），並將於新竹生物醫學園區建置GMP細胞治療工廠，屬六大核心戰略產業「生物醫療科技產業」。樂迦再生目前資本額為200萬元，輔導推薦證券商為第一金證券、凱基證券及大展證券，簽證會計師為資誠聯合會計師事務所。

樂迦再生採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件，預計於111年4月28日登錄興櫃戰略新板開始交易。（編輯：楊凱翔）1110331

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