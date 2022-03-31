TPCA關注淨零議題 成立永續發展委員會

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（中央社記者江明晏台北31日電）台灣電路板協會（TPCA）今天舉行第十一屆理監事選舉，由欣興資深顧問李長明連任理事長，面對全球關注的淨零議題，TPCA將成立永續發展委員會，透過碳盤查，了解產業現況與痛點。

台灣電路板協會（TPCA）今天舉行第十一屆理監事選舉，為落實防疫避免群聚，今年在會前一個月以通訊投票先行、會員大會則以線上方式舉行，共計超過300多位會員代表上線參與。本屆會員大會適逢理監事選舉，由欣興資深顧問李長明連任理事長。

李長明表示，2021年PCB整體產業鏈產值逆勢成長，突破1.29兆，再創歷史新高，展望2022年，持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用，5G手機、電動車滲透率擴大與全球晶片短缺，隨新產能持續開出、加上原物料上漲推升企業營收，以及擴大投資帶動設備產業的利多，2022年台灣PCB產業鏈成長率可望達9.3%，續創新高。

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在產業推動方針上，李長明表示，過去白皮書以智慧化、高值化、綠色永續三大願景為目標，透過發布智慧製造藍圖、循環經濟藍圖、高階技術藍圖等，成功帶動台灣PCB產業鏈全面升級。面對全球所關注的淨零議題，TPCA將成立永續發展委員會，啟動「台灣PCB溫室氣體盤查與策略研究」，透過碳盤查，了解產業現況與痛點，並計劃今年10月TPCA Show發布「台灣PCB淨零永續建言書」。

同時將與桃園市政府合作，將建言規劃成為「台灣PCB高值低碳推動計畫」的具體行動，凝聚共識持續與中央溝通，期望鏈結半導體，於桃園市設高值低碳示範場域，打造桃竹半導體與PCB高值低碳生態系，協助企業轉型，布局產業下世代競爭力。（編輯：林興盟）1110331