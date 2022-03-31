定穎轉投控公司 股東權益不變

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（中央社記者江明晏台北31日電）定穎今天召開重訊記者會，宣布以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股」，並成為其100%持股之子公司，股東權益不因轉換股份而有所影響。

定穎為印刷電路板製造服務商，為達到長期擴展的目標，提升整體經營績效，擬進行多元化發展，於今天董事會決議通過成立「定穎投資控股股份有限公司」，擬以股份轉換方式，將定穎於股份轉換基準日全部已發行的普通股股份讓與「定穎投控公司」，並由「定穎投控公司」發行新股予定穎股東作為對價。

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定穎表示，未來新事業體加入後，可透過資源的互享和互補發揮綜效，並期望透過專業經理人的管理及運作提高經營效率，將「定穎投控公司」打造為多元化的控股平台，進行多元化產業合作，尋求各事業體更穩健積極的發展與集團資源的有效運用，持續提升「定穎投控公司」整體營運績效及股東權益。

定穎說明，本次股份轉換比例，目前暫定為定穎股東每一股普通股換發「定穎投控公司」普通股一股，股份轉換基準日暫訂於民國111年8月25日。在股東權益上，持有定穎股份而得轉換為「定穎投控公司」普通股的定穎股東，並不因轉換股份而有所影響。（編輯：林興盟）1110331