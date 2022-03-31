更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 證券

定穎轉投控公司 股東權益不變

2022/3/31 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）定穎今天召開重訊記者會，宣布以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股」，並成為其100%持股之子公司，股東權益不因轉換股份而有所影響。

定穎為印刷電路板製造服務商，為達到長期擴展的目標，提升整體經營績效，擬進行多元化發展，於今天董事會決議通過成立「定穎投資控股股份有限公司」，擬以股份轉換方式，將定穎於股份轉換基準日全部已發行的普通股股份讓與「定穎投控公司」，並由「定穎投控公司」發行新股予定穎股東作為對價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

定穎表示，未來新事業體加入後，可透過資源的互享和互補發揮綜效，並期望透過專業經理人的管理及運作提高經營效率，將「定穎投控公司」打造為多元化的控股平台，進行多元化產業合作，尋求各事業體更穩健積極的發展與集團資源的有效運用，持續提升「定穎投控公司」整體營運績效及股東權益。

定穎說明，本次股份轉換比例，目前暫定為定穎股東每一股普通股換發「定穎投控公司」普通股一股，股份轉換基準日暫訂於民國111年8月25日。在股東權益上，持有定穎股份而得轉換為「定穎投控公司」普通股的定穎股東，並不因轉換股份而有所影響。（編輯：林興盟）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族