台積電ADR跌2.3% 早盤股價重挫13元
2022/4/1 09:47（4/1 10:03 更新）
台積電1日早盤下跌13元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹1日電）美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.31%，台積電今天同步走跌，早盤達新台幣584元，下跌13元，市值縮水3370億元，滑落至15.14兆元。
俄烏戰事持續延燒，美股全面下挫，道瓊工業指數重挫550.46點，跌幅1.56%；那斯達克指數下跌221.75點，跌幅1.54%；費城半導體指數下滑79.62點，跌幅2.27%。
台積電ADR收在104.26美元，下挫2.47美元，跌幅2.31%。台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣584元，下跌13元，市值縮水3370億元，滑落至15.14兆元，影響大盤指數約108點。
台積電預計4月14日召開法人說明會，近期產業景氣雜音浮現，因原物料價格高漲及中國大陸疫情升溫，影響電腦、手機及電視需求，不過台積電董事長劉德音日前表示，台積電今年資本支出與營運展望不變。
劉德音指出，車用、高效能運算及物聯網需求依然強勁，並表示過去2年需求都超過所能提供的產能，目前只是根據需求變化，調整優先順序。
台積電接單陸續傳出好消息，接獲英特爾（Intel）新推出的6奈米筆記型電腦獨立繪圖晶片Intel Arc代工訂單。法人預期，台積電第2季營收可望季增個位數百分比水準，將續創單季營收歷史新高。（編輯：張均懋）1110401
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