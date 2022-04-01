台股尾盤跌勢收斂 站上17600點

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（中央社記者潘智義台北1日電）市場持續憂心俄羅斯入侵烏克蘭的戰事及其對物價上漲的效應，造成美股重挫，台股連動，早盤一度大跌逾200點，連續跌破17600、17500點整數關卡，隨後跌勢收斂，終場重回17600點之上。

加權指數收在17625.59點，下跌67.88點，跌幅0.38%，成交值新台幣2286.54億元，8大類股漲跌互見，其中以金融類股漲勢較明顯，機電類股跌最深。

權值王台積電收589元，下跌1.34%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1860元，跌1.33%，鴻海收104.5元，跌1.42%。

華南金、富邦金、國泰金都收小紅，傳出合併題材的新光金收11.25元，上揚4.17%；台新金收20.6元，漲0.49%。

受惠原物料漲價行情，東鹼收57.8元，漲3.96%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都收小紅。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，俄烏戰局不明，一度傳出和談有望，帶動美股部分族群反彈，隨後又因談判可能陷入僵局造成美科技股重挫；台股今天下檔有買盤，拉回幅度不大，代表市場沒有太恐慌，要出現波段行情，須等戰事真正停火。

蔡明翰指出，局勢未明朗前，電子股的半導體族群、傳產股的原物料、航運，金融股分散布局，若戰事有明顯停火跡象，對電子股較有利。（編輯：張均懋）1110401