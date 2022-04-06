3M比利時半導體冷卻劑廠非PFAS持續運作

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）3M比利時半導體冷卻劑廠動向備受關注，韓國媒體報導，3M正努力重啟先前閒置的全氟/多氟烷基物質（PFAS）相關製造產線，非PFAS產線仍持續運作。

韓國財經媒體Business Korea日前報導，3M位於比利時半導體冷卻劑廠因環保法規因素遭無限期關閉，恐影響包括台積電、三星電子、英特爾、SK海力士等半導體製程，引起市場高度關注，台積電3日接受中央社記者詢問回覆，台積電與供應鏈密切合作，目前不預期造成影響。

Business Korea於4日引述3M回覆的聲明指出，3M正應對比利時廠區其中一條產線暫時中斷的狀況，重啟這條產線時間點尚未確定，3M持續與客戶密切聯繫，降低相關影響。

報導引述3M聲明表示，3M持續與有關當局聯繫，因應新的要求改善措施，並發揮其他廠區的營運效能。

3M在3月30日新聞稿指出，持續推進及營運比利時廠區內非PFAS產線，同時讓廠區內PFAS產線營運符合當地法規要求，並發揮全球製造據點綜效因應客戶需求，在比利時茲韋恩德雷赫特（Zwijndrecht）據點增加投資，降低PFAS排放，強化環境管理，與當局持續合作。

法人表示，高純化的含氟電子化學品是氟化工領域中的高附加值產品，含氟電子化學品包括電子特殊氣體、濕製程化學品，主要應用在半導體、面板顯示、太陽能光電產品的清洗和蝕刻製程。（編輯：郭無患）1110406