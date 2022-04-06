供電綠燈擬修標準 經長：備轉容量8%專家認為安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北6日電）經濟部長王美花在今天播出的專訪中表示，目前台灣用電約每年成長2.5%，相關用電規劃已盤點至2027年，絕對足夠，而隨著機組裝置容量愈來愈大，有專家認為備轉容量率8%是安全範圍，將再提到電力可靠度審議會討論。

王美花接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，暢談303大停電因果、用電情形及能源轉型等議題，節目在今天中午播出。

303大停電至今已逾一個月，期間因鳥獸誤觸、築巢等引發小規模停電不斷，各界關切台灣能源轉型政策，以及供電是否穩定，王美花在專訪一開始強調，303是「停電」，不是「缺電」，當時的備轉容量率還有24%，未來將強化操作SOP，避免再發生停電。

王美花說，台灣用電每年約成長2.5%，相較過往的1%至1.5%高出許多，因此在廠商提出投資計畫時，經濟部就會同時盤點水電供給情形，提早作業，否則等廠商建廠完成後，絕對來不及，強調用電都有在準備。

她進一步指出，「準備要上線的電遠比除役的電還多」，加上再生能源逐年成長，都會增加用電供給，王美花說，相關用電規劃已盤點至2027年，絕對足夠。

不過，王美花也說，再生能源有其不穩定性，就要靠很多技術克服，例如儲能系統、智慧電網等等，雖然發展再生能源的宗旨只有簡單幾句話，卻有上千件事情要做，要與地方溝通、進行跨部會協調，還要整合跟強化技術等。

至於備轉容量率，王美花表示，一定會維持在安全範圍內，只是比例要再討論，過往會認為至少要維持10%，但隨著電廠機組規模愈來愈大，備轉容量約280萬瓩，約2個大機組、1個小機組，以現在的用電量來看，有專家認為8%是安全的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美花說，備轉容量率若能到10%是更好，但不能說8%不安全，屆時將再提到電力可靠度審議會，進一步討論「供電充裕」綠燈的範圍。

根據台電資訊，備轉容量率10%以上是「供電充裕」綠燈，6%至10%為「供電吃緊」黃燈，小於或等於6%為「供電警戒」橙燈，當備轉容量在90萬瓩以下時，為「限電警戒」紅燈；50萬瓩以下則是「限電準備」，燈號為黑色。（編輯：楊凱翔）1110406