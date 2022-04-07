炒房最高罰5000萬 賴正鎰：天價處分營建業無法接受

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（中央社記者賴言曦台北7日電）行政院會今天通過「平均地權條例」部分條文修正草案，炒房最高將可處新台幣5000萬元罰鍰。鄉林董事長賴正鎰稱這是天價處分，讓大家無法接受，且會讓房地產被誤會是暴利產業。

賴正鎰今天透過媒體群組表示，即將送立法院的「平均地權條例」草案，拿掉刑法讓業界很感謝，但炒房高達5000萬元的天價處分讓大家無法接受，因為此舉會讓社會大眾誤以為房地產是暴利產業、是違害社會秩序甚劇的行業，「這誤解讓營建業揹負很大黑鍋罪名」。

賴正鎰指出，身為營建業者，贊同炒房者應接受處罰，但應該是30萬到50萬元的罰鍰額度，且目前市場上炒房現象已經很少，政府一年多來接連祭出6大金牌，業者彼此都有警覺和自律。

賴正鎰表示，建議政府可以透過公會進行政令宣導，並多加約束業者遵守，買房子是人民居住的基本需求，千萬不要用法令來破壞房市的自由市場機制與正常運作。

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賴正鎰表示，這一年多來房價確實大幅上漲，但主因是通膨、俄烏戰爭及疫情影響。目前所有的材料大漲35%，鋼筋、水泥與工資也都漲。其中工資漲百分之百，開發商原本預售完銷很高興，但後來才發現當初估算的營造成本根本不夠，「賣出反而變成賠錢，最大獲利者是購屋的消費者」。

賴正鎰認為，政府應該從平抑例如砂石等材料的價格下手，另外，建商業者最重的成本來自購地，希望政府能從土地供應者適度平抑價格，或是用課稅等各種方式解決，不要一昧打房，「房地產這樣的漲價速度如此之快，這也是所有房地產業界都不樂見的」。（編輯：黃國倫）1110407