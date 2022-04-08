產品漲價5%至10% 和大3月營收創41個月高點

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結3月合併營收新台幣6.27億元，創41個月新高，主要是3月起陸續調高產品外銷價格，漲幅約5%至10%，估第2季起獲利可回穩。

和大自結3月合併營收6.27億元，較2月4.35億元成長44.21%，是2018年11月以來單月新高；今年第1季自結合併營收15.85億元，較去年同期15.73億元微增0.76%。

和大指出，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5%至10%，預估可大幅提高毛利率，第2季起獲利可回穩。

因應全球電動車市況強勁需求，和大積極擴大產能，今年除持續加碼嘉義三廠設備投資，和大第2季將正式啟動嘉義五廠新建工程，加碼投資新台幣33.85億元，規劃設置金屬科技廠及精密AI廠，預計2024年正式投產，挹注未來營運成長。

此外，和大今年起導入各廠利潤中心管理制度，強化各製造廠區管理責任與充分授權，發揮管理效能及營運表現。

展望今年營運，和大預期COVID-19疫情因素以及缺料、缺櫃、缺工、缺外包等可陸續紓解，加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，有助今年營運，法人預估和大全年營收可再創新高，目標邁向百億元大關。（編輯：張均懋）1110408