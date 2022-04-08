證券期貨業6方向強化保護銀髮族 新制10月上路

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金融三業強化高齡消費者保護措施均出爐，證券期貨業將遵循6方向強化銀髮族保護，包含若銷售高風險商品給銀髮族，應進行交易檢視或建立確認機制，新制將自今年10月起施行。

台灣2025年將邁入超高齡社會，金管會要求券商公會、投信投顧公會、期貨公會針對強化高齡消費者保護訂定自律規範，並須納入證券期貨業內控制度中；金管會並在今天公告證券期貨業強化65歲以上高齡客戶保護的自律規範6大方向。

第一，證券期貨業進行KYC（Know Your Customer）作業，應針對高齡客戶設計符合其風險特性的風險屬性評估機制；第二，證券期貨業進行KYP（Know Your Product）作業，應針對高齡客戶適當考量影響性較高的因子，充分反映其風險等級及標示特性。

第三，證券期貨業對高齡客戶辦理適合度評估時，應妥適評估說明擬推介商品的適合性及推介理由，以確認所行銷商品確實適合高齡客戶；第四，向高齡客戶提供金融服務應強化行銷與契約文件可閱讀性。

第五，針對高齡客戶出現特殊行為，證券期貨業宜採取關懷提問因應措施；第六，證券期貨業應有銷售高齡客戶高風險商品交易檢視或確認機制、高齡客戶交易監控及加強查核機制等。

考量業者需要時間調整內部規章和資訊系統，金管會給予業者半年緩衝期，新制將自今年10月1日起實施。（編輯：張均懋）1110408