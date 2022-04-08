鴻海深圳龍華園區 獲UL零廢金級認證

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天表示，中國大陸深圳龍華園區近日獲UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，成為全球首座UL金級零廢綜合生態示範園區。

鴻海今天新聞稿指出，認證範圍占地2.3平方公里，相當於9座台北市大安森林公園面積，是全球首座UL綜合生態示範園區。

此次UL 2799認證鴻海整合龍華廠區內14個法人，包含生產電子產品的富智康（FIH）、工業富聯（FII）與鴻騰精密科技（FIT）等子公司；認證範圍涵蓋園區內的生產車間、員工宿舍、運動場館、餐廳超市等；認證期間廢棄物轉化率達99%，焚燒熱回收率7%，符合金級認證，鴻海指出，未來將持續提升轉化率，以鉑金級為目標。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，深圳龍華園區是集團在中國大陸的總部，園區內法人及事業單位多元，此次成為全球第一個UL金級零廢綜合生態示範園區，在集團發展歷史中具有重要意義。

鴻海表示，「循環經濟」是推動ESG（環境、社會及公司治理）綠色環保的兩大策略之一。提升資源使用效率，致力營造零廢生活園區，其中廢棄物「零填埋」是重要方向，未來將逐步推動其它廠區朝向全面「零廢園區」目標邁進，持續響應國際環保倡議。

除了深圳龍華園區獲得認證外，鴻海指出，集團中國大陸衡陽廠區、昆山廠區已於去年以單一廠區、法人身分取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，未來將持續落實廠區廢棄物分類、轉移、處理工作，落實廢棄物100%轉化率。

國際認證公司UL（Underwriters Laboratories）的廢棄物零填埋認證，主要依據UL 2799標準流程進行廢棄物轉化率評估，協助企業驗證廢棄物分流的績效。（編輯：楊蘭軒）1110408