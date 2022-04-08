臺慶科昆山廠停工至12日、泗洪廠續運作 營收影響小

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）電感元件廠臺慶科中國昆山廠因應疫情暫時停工延長至12日，由於江蘇泗洪廠持續運作，對4月營收影響小，今年車電和網路通訊應用仍是成長動能。

臺慶科今天下午受邀參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，總經理暨發言人謝明良指出，中國大陸昆山廠配合當地政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延長靜默期，暫時停工延長至12日，對臺慶科4月營收影響小。

謝明良說明，因為江蘇泗洪廠持續運作，積層晶片磁珠和電感元件生產不受影響，可因應訂單分配，僅小部分影響特殊產品。

展望今年營運，謝明良表示，車用電子和網路通訊相關電感元件仍是主要成長動能，去年車用電子占營收比重約17%，通訊電子占比約30%；此外高速運算、穿戴裝置市場也是未來聚焦領域。

對於缺料影響，謝明良指出，2年前COVID-19疫情剛爆發時，臺慶科曾因運輸關係產生缺料狀況，之後公司因應長途運輸的原材物料，將備料期拉長至1年多，因此影響有限；最近部分供應商感受原材物料欠缺，使交期拉長，臺慶科也將供應商備料安全庫存期拉長。

臺慶科自結3月合併營收新台幣5.4億元，創歷年同期新高，第1季自結合併營收14.73億元，較去年同期13.74億元成長7.24%。

臺慶科去年全年合併營收61.65億元，年增37.7%，創歷史新高；全年毛利率34.6%，年增2個百分點，寫歷史最佳紀錄，主要受惠一體成型功率電感和網路濾波器等新品挹注，去年營益率21.6%，年增1.7個百分點，去年全年稅後獲利11.97億元，年增62.9%，創歷史新高，每股稅後純益12.08元。

從產品營收比重來看，去年一體成型功率電感占比37.8%，網路濾波器、共模濾波器及模組占比26.5%，繞線電感器占比18.7%，積層晶片電感和磁珠占比17.1%。

觀察生產據點產值，去年台灣桃園廠占比約26%，中國昆山廠占比約11%、江蘇泗洪廠占比約63%。（編輯：楊蘭軒）1110408