台塑四寶3月營收1686億元 台塑南亞同創紀錄

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台塑四寶今天公布3月營收共新台幣1686.2億元，年增22%；其中台塑3月營業額創單月歷史新高，南亞則連16個月創歷史同月新高。

台塑四大公司今天公布首季營收4540.4億元，年增24.5%，自結稅後淨利513.3億元，年減19%。

台塑今年3月合併營收264.7億元，月增28.65%，首季自結稅後淨利165.7億元，季減1.6%，每股稅後淨利（EPS）2.6元；3月營收創單月歷史新高。

台塑表示，3月開工率提高至87%，產銷量增加，因此3月個主要產品銷售量皆較前月增加；今年首季表現方面，受俄烏戰爭影響，推升原油及乙烯、丙烯價格，但石化產品漲幅不如原料，利差縮小，因此合併營業利益較上季衰退。

南亞今年3月合併營收370億元，月增24.1%，首季自結稅後淨利150.4億元，季減13.9%，EPS為1.9元。

南亞說明，3月營收較前期成長，主因是電路板等電子材料需求旺盛，且化工、聚酯等產品將進入旺季，加上原價與原物料上漲推升售價；今年首季獲利表現不如去年第4季，則因春節及局部地區疫情上升，下游客戶休息天數多及部分產品漲高回跌所致。

台塑化3月合併營收687.8億元，月增31.4%，首季自結稅後淨利136.5億元，季增79.6%，EPS為1.43元。

台塑化指出，首季盈利比去年第4季增加的主因是原料價格上漲，相較上季原料價格下跌，今年首季產生的購料與存貨利益比上季增加，及受惠全球油品需求走強，主要產品對原料價差也比上季增加所致。

台化3月合併營收363.6億元，月增26.6%，首季稅後淨利60.6億元，季增70.1%，EPS為1.04元。

台化表示，受供給增加或下游需求保守，影響丙烯腈－丁二烯－苯乙烯（ABS）、聚碳酸樹脂（PC）等行情趨弱下跌，至於其他石化、紡纖產品則隨油價及原料價格上漲；另俄烏戰爭推升油價及石化產品售價，加工價差改善，讓今年首季營業利益較上季增加。（編輯：楊凱翔）1110411