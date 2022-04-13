普瑞博技術授權南亞及台塑 權利金挹注業績

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）普瑞博以全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」開發各種醫療耗材與材料，已成功開發出白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料3大類產品，並分別授權南亞、台塑公司製造技術，目前正積極擴建產能。

普瑞博董事長陳彥文表示，公司將以輕資產模式經營，著重研發創新能量，持續強化核心競爭力及提升營運成長。台塑支付的首筆授權金已於今年第1季入帳，預計南亞減白過濾血袋生產設備轉移的權利費用也將於第2季入帳，隨著產能開出，後續里程金及銷售權利金可期。

普瑞博表示，近年醫學研究發現，多數的輸血不良反應與輸入異體白血球有關，在醫療實務上，減除白血球血品已是國際趨勢。普瑞博首款醫療耗材產品「紅血球減白過濾器」，陸續取得美國食品藥品監督管理局（FDA）、台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）及歐洲合格認證（CE）上市許可，並於去年取得台灣捐血中心的合格供應商資格；此外，亦積極申請東南亞、中東及南美洲等各國家上市許可證，拓展全球市場業務。

普瑞博指出，減白過濾器進入門檻高，主要由3大國際廠商分食全球每年超過8000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為全球第4家產品成功上市企業。

由於國內並無在地的血袋產業鏈，普瑞博與南亞合作建置台灣首座血袋廠，由普瑞博授權南亞減白過濾器關鍵技術，南亞投資新台幣9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，雙方共同在市場銷售，預計最快明年底產品取證量產。

隨著生產設備轉移至完工量產，普瑞博將陸續有授權里程金入帳，首筆權利金預計於今年第2季入帳；此外，普瑞博目前已有產品於美國、東南亞、台灣等地區銷售，掌握銷售通路，未來減白過濾血袋上市之後，普瑞博可有銷售產品的營收、獲利入帳，並獲取產品銷售權利金的雙重貢獻。

普瑞博的專利技術也吸引台塑公司青睞，轉投資持有普瑞博9.14%股權。台塑仁武廠轉型設立「醫療材料生產中心」（醫材中心），以開發先進的醫療材料為主，與普瑞博密切合作，取得普瑞博「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權，台塑將生產製造及銷售相關產品，預計年底完工普瑞博可依照合約收取權利金，包括授權里程金2000萬元及銷售權利金。

首筆權利金已於今年首季入帳，預計第2筆權利金也將在第2季試產進度達標後入帳，年底完工投產之後，將有穩定的銷售權利金可期。（編輯：楊蘭軒）1110413