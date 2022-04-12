桃園數位隊成軍 鄭文燦盼開創台灣經濟新格局

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桃園市政府資訊科技局表示，每個城市都有自己數位轉型的強項，桃園數位隊組成後將攜手中央數位部，透過數位科技輔助城市治理，促成數位發展合作、提升城市韌性，讓市民體會數位帶來的便利生活。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市不但是國門之都，更是全球電子製造、光電顯示及半導體產業重鎮，為厚植桃園數位實力，桃園市政府資訊科技局邀請產業龍頭共組桃園數位隊，期盼驅動數位步伐開創新局。

桃園市長鄭文燦表示，立法院於去年底三讀通過「數位發展部組織法」，目的是促進資通訊安全、促進數位產業發展、強化數位治理及推動公私部門的數位轉型，讓台灣的數位國家隊、數位城市隊逐步成立，開創數位經濟新格局。

鄭文燦說，桃園是全台資訊與通訊技術（ICT）產業重鎮，早期透過不斷投入研發、提高產值，進行產業本身轉型，近年來隨著5G、雲端、人工智慧、IoT等各方面的擴充應用，不僅帶動整體產業新一波發展，也讓ICT產業投資爆發性成長。以經濟部投資台灣三大方案為例，迄今總投資金額達新台幣1兆6700億元，其中超過3000億元的投資落腳桃園，顯見桃園將在未來的數位轉型上扮演重要角色。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球供應鏈重組，更凸顯台灣在世界經濟中的重要性。台灣將成立專責處理數位事務的部會，雖然美國政府尚未正式成立相關部門，但也努力提升因應新興科技的應變能力，整合美國政府的工作，並進一步促進與台灣等具有相同理念國家間的合作。

孫曉雅說，AIT團隊持續與台灣合作，提升全球供應鏈的韌性，並致力於深化台灣與美國的經濟合作關係，正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所說，身處數位革命之中，必須讓這項變革能被運用於確保民主，對抗假訊息、支持網路自由、減少錯用監控科技。她對台灣與美國將設立的機關有信心，並在重要議題上深化合作。

國家發展委員會主委龔明鑫說，政府在桃園推動「亞洲．矽谷」計畫，發展物聯網、智慧城市及新創產業。未來台灣在數位轉型取得初步成果後，下階段就要推動2050年淨零轉型，國發會將與桃園市政府及企業合作，持續完善淨零轉型的相關基礎建設，讓台灣可順利轉型。

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行政院政務委員唐鳳致詞表示，希望透過數據的開放與應用，以及新技術的運用，可解決跨境社會挑戰，她期許未來數位部的架構，能繼續與桃園結合，無論是數據供應等題目，成為「亞洲．矽谷」的連結。

資訊科技局長余宛如表示，桃園數位隊的成立，將是為在地打造宜居城市的最後一塊拼圖，每個城市都有自己數位轉型的強項，桃園數位隊組成後將攜手中央數位部，透過數位科技輔助城市治理，促成數位發展合作、提升城市韌性，讓市民體會數位帶來的便利生活。（編輯：李錫璋） 1110412