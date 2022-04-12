更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率3/300

新台幣連7貶收29.145元 續創逾1年半新低

2022/4/12 18:12（4/12 19:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元12日收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元12日收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）美國聯準會（Fed）高唱鷹調，外資匯出不歇，台股失守「萬七」關卡，新台幣兌美元今天收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低，貶9.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大到18.99億美元。

俄烏戰爭持續，加上Fed鷹派論調，美股重挫，台股今天開低震盪近200點，最後跌57.46點，收在16990.91點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超130.45億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出不少，新台幣全天呈現疲軟，盤中一路貶破29.1元，不過最後貶幅有逐漸收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.08元，最高29.080元、最低29.191元，盤中一度貶幅達1.41角，最後收29.145元，貶9.5分，是連續第7個交易日走貶。

外匯交易員表示，外界預期美國即將公布的3月消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

看更多
關閉
恐怕非常高，Fed若採取更鷹派的升息步調，勢必影響全球資金移動，新台幣短期仍會偏弱整理，後續仍要持續關注美元走勢以及外資動向。

根據中央銀行統計，美元指數今天上漲0.34%，新加坡幣升值0.06%、人民幣升0.01%，日圓走貶0.22%、韓元貶0.25%、新台幣貶0.33%。（編輯：楊凱翔）1110412

延伸閱讀
新台幣貶近1角 收29.145元新台幣貶7.8分 收28.906元外資閃人股匯雙挫 新台幣連4貶收28.828元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀