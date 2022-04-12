新台幣連7貶收29.145元 續創逾1年半新低

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新台幣兌美元12日收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）美國聯準會（Fed）高唱鷹調，外資匯出不歇，台股失守「萬七」關卡，新台幣兌美元今天收盤收29.145元，來到2020年9月底以來新低，貶9.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大到18.99億美元。

俄烏戰爭持續，加上Fed鷹派論調，美股重挫，台股今天開低震盪近200點，最後跌57.46點，收在16990.91點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超130.45億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出不少，新台幣全天呈現疲軟，盤中一路貶破29.1元，不過最後貶幅有逐漸收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.08元，最高29.080元、最低29.191元，盤中一度貶幅達1.41角，最後收29.145元，貶9.5分，是連續第7個交易日走貶。

外匯交易員表示，外界預期美國即將公布的3月 消費者物價指數 CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 恐怕非常高，Fed若採取更鷹派的升息步調，勢必影響全球資金移動，新台幣短期仍會偏弱整理，後續仍要持續關注美元走勢以及外資動向。

根據中央銀行統計，美元指數今天上漲0.34%，新加坡幣升值0.06%、人民幣升0.01%，日圓走貶0.22%、韓元貶0.25%、新台幣貶0.33%。（編輯：楊凱翔）1110412