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國際債券流通檔數831檔 續創新高

2022/4/12 22:34
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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會統計，今年3月國際板新發行26檔債券，截至今年3月底為止，國際債券流通在外檔數達831檔，流通檔數續創新高，不過流通在外餘額降至2085.62億美元。

金管會今天公布國際板債市最新統計，今年3月國際板新發行檔數為26檔，發行金額26.26億美元，相比2月新發行17檔、發行金額29.63億美元，發行檔數月增9檔、發行金額月減逾11%。

截至今年3月底為止，國際債券流通在外檔數達831檔，流通在外餘額達2085.62億美元，流通檔數續創新高，餘額則相較2月底2095.48億美元下降。

今年3月國際債券提前贖回5檔，提前贖回金額35.57億美元，相較2月提前贖回4檔僅增加1檔，不過贖回金額卻大增1.03倍。

金管會證期局主秘黃厚銘指出，3月提前贖回檔數和2月水準相當，不過有1檔債券原先發行規模較大，因此提前贖回也衝高金額。

據證期局資料顯示，該檔提前贖回的大額債券為海外金融機構Anheuser-Busch InBev Finance Inc.所發行，發行金額為14.7億美元。（編輯：楊凱翔）1110412

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