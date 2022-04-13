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迎戰5月報稅季 財長：五區國稅局拚第3劑8成覆蓋率

2022/4/13 12:27（4/13 13:06 更新）
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5月報稅季將至，財政部長蘇建榮（圖）13日表示，國稅局第一線人員將比照2021年防疫規格，全副武裝，並強化手機報稅與臨櫃預約以分流人潮，同時鼓勵五區國稅局員工施打第3劑疫苗，力拚報稅季時達8成覆蓋率。中央社記者謝佳璋攝 111年4月13日
5月報稅季將至，財政部長蘇建榮（圖）13日表示，國稅局第一線人員將比照2021年防疫規格，全副武裝，並強化手機報稅與臨櫃預約以分流人潮，同時鼓勵五區國稅局員工施打第3劑疫苗，力拚報稅季時達8成覆蓋率。中央社記者謝佳璋攝 111年4月13日
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（中央社記者張璦台北13日電）本土疫情升溫，5月報稅季將至，財政部長蘇建榮今天表示，國稅局第一線人員將比照去年防疫規格全副武裝，也強化手機報稅與臨櫃預約以分流人潮，並將拚國稅局第3劑疫苗覆蓋率5月達8成。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

國內疫情持續延燒，今年綜合所得稅申報繳納期為5月1日至31日止，目前無延長。民進黨立委林楚茵表示，五區國稅局第3劑疫苗覆蓋率目前約在7成，面對5月所得稅申報季將開跑，應提升稅務人員保護力。

對此，蘇建榮說明，國稅局第一線人員將比照去年防疫規格、全副武裝，且今年手機報稅2.0上路，提高民眾在家完成報稅作業便利性，民眾也可透過線上預約次日起3天內臨櫃服務時段，依確定時段至現場報到，達到分流人潮效果。

至於五區國稅局追加劑疫苗覆蓋率，蘇建榮表示，目前距離5月報稅季還有半個月，將鼓勵、宣導國稅局員工施打第3劑疫苗，力拚報稅季時達8成覆蓋率，不過也須考量個人第2劑與第3劑施打間隔時程。

此外，林楚茵表示，衛生福利部長陳時中昨天指出，今年暑假開放出國之後，返台有可能得以免隔離，換匯業務可能因此增加，但八大公股行庫第3劑疫苗覆蓋率約落在6成5。

蘇建榮回應，公股行庫第3劑疫苗覆蓋率可以進一步提升，將請公股朝7月底提升到7成這一朝目標前進。（編輯：趙蔚蘭）1110413

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