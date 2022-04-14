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IC出貨量今年可望創歷史新高 估達4277億顆增9.2%

2022/4/14 10:20
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（中央社記者張建中新竹14日電）研調機構IC Insights預估，今年IC出貨量可望達4277億顆，將創歷史新高，較去年增加約9.2%。2021年IC出貨量3918億顆，較2020年增22%，增幅為2010年以來最高水準。2022年IC出貨量增幅將回復至長期成長率水準。

IC Insights預估，2022年IC出貨量將成長9.2%，增至4277億顆規模，為2000年出貨量891億顆的近5倍，為1980年出貨量98億顆的近44倍。

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觀察過去IC出貨情況，IC Insights表示，僅1985年、2001年、2009年、2012年及2019年共5年出現IC出貨減少情況，且從未曾發生過連續2年出貨減少的情況。

IC Insights指出，2022年僅靜態隨機存取記憶體（SRAM）、數位訊號處理器（DSP）及閘陣列（Gate Array）3項產品出貨量可能減少，其餘30項產品出貨將正成長，當中有12項產品出貨量增幅超越9.2%。2021年至2026年IC出貨量年複合成長率將約7%。（編輯：郭無患）1110414

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