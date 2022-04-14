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央行握有黃金1362萬盎司 未實現利益逾6200億元

2022/4/14 18:41
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（中央社記者蘇思云台北14日電）國際金價近期大幅上揚，央行持有黃金約1362萬盎司身價也水漲船高，跟持有成本相比，帳上累計未實現利益超過新台幣6200億元。央行表示，黃金主要是作為新台幣發行準備，基本上是長期持有。

立法院財政委員會今天赴中央銀行位於新店文園的金庫考察。央行發行局局長鄧延達告訴中央社記者，今天是例行性視察，委員們也有進入金庫參觀，立委們關注黃金庫存量是否有變化，以及黃金存放的安全問題。

根據央行書面報告，目前持有的黃金庫存達1362萬盎司，目前市價為1973美元，總市值高達268.7億美元，如果用新台幣匯率29元計算，帳面價值為新台幣7793億元。由於央行購買成本低於每盎司400美元，扣除成本後，央行持有的黃金，帳面未實現利益超過新台幣6200億元。

黃金價格近期飆漲不少，有立委關注是否有可能「低買高賣」，不過，鄧延達指出，央行目前持有黃金1362萬盎司，主要是作為新台幣的發行準備，基本上是長期持有，以央行立場來說，不太會特別買進或賣出。

鄧延達表示，目前持有的黃金主要都是放在位於新店的文園金庫，都有重兵駐守，也有相關作業演練，目的就是要確保安全機制滴水不漏。（編輯：林淑媛）1110414

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