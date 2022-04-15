佳邦竹南科義街廠7名員工確診 15日預防性停工

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（中央社記者張建中新竹15日電）保護元件及天線產品廠佳邦今天公告，竹南科義街工廠有7名員工確診，15日工廠進行預防性停工1天，並進行全面消毒。

佳邦表示，4月14日晚間11時接獲衛生單位通報7名員工確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診員工的工作場所是在竹南科義街11號工廠。

佳邦指出，立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，科義街11號工廠於15日進行預防性停工一天，並在第一時間進行全面消毒。

佳邦表示，將配合苗栗縣政府的防疫措施，持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施。佳邦將持續盡力調配產能，以因應疫情對財務業務的可能影響。

此外，佳邦100%持股子公司禾邦電子（蘇州）及禾邦電子（中國）因應大陸蘇州及昆山持續的疫情管制措施，影響當地部分供應商供料及生產出貨狀況。

佳邦指出，將與客戶及供應商密切聯繫，調整產能調配及出貨時間，並持續關注疫情發展情形。相關生產及出貨調整將對營運產生影響，實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。（編輯：黃國倫）1110415