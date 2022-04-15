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首頁 / 證券

台股週線收黑下跌280點 電子零組件股跌5%最大

2022/4/15 19:56
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在17004.18點，較上週下跌280.36點，跌幅約1.62%，其中以電子零組件類指數下跌5.38%最大，電器電纜類指數上漲17.95%為最大。

產業別指數方面，未含金融類指數下跌206.24點，跌幅約1.4%，未含電子類指數下跌244.05點，跌幅約為1.18%，未含金融電子類指數下跌47.14點，跌幅約0.28%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3771.67億元，占全體上市股票交易金額28.85%；航運類2185.18億元，占16.72%；化學工業類912.6億元，占6.98%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類14.84%、化學工業類14.42%、航運類12.96%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3827.43億元，全體上市股票成交金額為1兆3072.81億元，股票成交量週轉率為2.91%。

證交所統計，今年初開盤迄今共65個交易日，集中市場總成交金額為19兆8658.22億元，市場日平均成交金額為3056.28億元，股票成交量週轉率36.57%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

另外，今天全體上市公司總市值為52兆7669.09億元，較上週市值53兆6258.69億元減少8589.6億元，減幅約1.6%。（編輯：黃國倫）1110415

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